به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، جعفر پرج شهردار گرمسار گفت : در این طرح سعی شده است با قطع در ختان از بین رفته به دلیل تنش‌های آبی و جایگزینی آن با نهال‌های سازگار با محیط‌های بیابانی فضای سبز گرمسار توسعه یابد.

به گفته وی ، در طرح شهر سبز گرمسار قرار است ۱۳ هزار درختچه و گلدان گل‌های زینتی برای بهبود و توسعه فضای سبز در اواخر فصل پاییز کاشته شود.

شهردار گرمسار از اجرای طرح جداسازی آب شرب از آب خام برای آبیاری فضای سبز شهری گرمسار نیز تا پایان سال در بیش از ۸۰ درصد از عرصه‌های فضای سبز خبر داد.