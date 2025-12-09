به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرپرست بهزیستی استان گفت: امسال همه مددجویان واجد شرایط که در نوبت مستمری هستند به محض دریافت سهمیه تحت پوشش مستمری قرار خواهند گرفت.

کاظم زاده با بیان اینکه ایجاد زمینه اشتغال مددجویان در اولویت برنامه‌های این نهاد حمایتی است، گفت: تلاش می‌کنیم با تقویت خدمات توانمندسازی، مسیر استقلال اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش هموارتر شود.

وی گفت: طرح سلام (سلامت محله محور) از دو سه هفته آینده با محوریت مدرسه یکی از محلات آسیب پذیر بجنورد، به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

وی افزود: کودکان بین ۱۳ تا ۱۸ سال به مراکز بهزیستی مراجعه می‌کننددربحث تحصیل و آموزش استعداد یابی می‌شوند ودر زمینه شغلی هم می‌توانیم براساس استعدادی که دارند شغلی را تعریف کنیم.