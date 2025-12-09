پخش زنده
۳۸۰ دستگاه امدادی و خدماتی استان در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در حالت آماده باش هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بنابر پیش بینی اداره کل هواشناسی، در پی استقرار سامانه ناپایدار جوی از غرب کشور بارش رگباری باران و برف، کاهش دما بخصوص در مناطق جنوب، جنوب غرب و شرق و گردنههای برفگیر، ارتفاعات و نیز محورهای مواصلاتی هم مرز استان اصفهان با استانهای مجاور پیشبینی میشود
منصور شیشه فروش افزود: بر این اساس از بعدازظهر امروز و با شدت بیشتر از چهارشنبه برفوباران انتظار میرود، که البته سامانه دوم ناپایدار جوی نیز روز شنبه و یکشنبه هفته آینده با شدت بیشتر در مناطق شرق و شمال استان فعال خواهد شد.
وی گفت: ۳۸۰ تیم امدادی در این مدت با پشتیبانی تجهیزات و ماشینآلات موردنیاز بهمنظور کنترل ترددها، بازگشایی محورها، امدادرسانی در حوادث و ارائه خدمات به مسافران در پایگاههای امدادی، راهدارخانهها و محورهای جادهای، شهری و روستایی مستقر شدند و به مسوولان تیمهای امدادی ابلاغ شده در مدت بارشها در محل مأموریت خود جهت هماهنگی در ارائه به موقع خدمات امدادی و فوریتی حضور دائم داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر ضرورت مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی بخصوص در نواحی سردسیر، تقویت نیروهای عملیاتی و تجهیزات دستگاههای امدادی برای پیشگیری و کنترل حوادث محتمل ناشی از سیلاب، طوفان و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی و جادهها و آمادگی اداره راهداری، شهرداریها، پلیسراه، جمعیت هلالاحمر، شرکتهای آزادراهی، شرکتهای امدادخودرو، اورژانس، شرکتهای گاز، آب، برق، آب منطقهای و فاضلاب و دهیاران و ستاد مدیریت بحران فرمانداریها تأکید کرد.
وی ادامه داد: باتوجهبه پیشبینی وزش تندبادهای موقتی، سیلابی شدن مسیلها و کاهش میدان دید اقدامات استقرار تجهیزات امدادی و کنترل سیل، آماده بکار بودن ماشینآلات در معابر شهری و روستایی و جادهها و راهدارخانهها، پایگاههای امدادی شهری و روستایی، تقویت تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در جادهها با تأمین کالاهای ضروری و پیشبینی ظرفیتهای اسکان اضطراری به دستگاهها ابلاغ شده است.
شیشهفروش با تأکید بر پرهیز سفرهای غیرضروری در محورهای سیلگیر گفت: اجرای طرحهای کاهش خطر با استحکامبخشی به سازههای ناپایدار، تابلوها، داربستها در برابر تندبادهای موقتی، پرهیز از صعود به ارتفاعات رعایت الزامات ایمنی و توجه به توصیههای پلیس در جادهها در این مدت توصیه میشود.