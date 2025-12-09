به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابوالفضل محبان گفت: در همان لحظات اولیه، اپراتور مرکز پاسخگویی عملیات ۱۱۲ با ارائه راهنمایی دقیق و لحظه‌به‌لحظه به همراهان، عملیات احیای قلبی–ریوی را از طریق تلفن هدایت کرد که خوشبختانه به بازگشت علائم حیاتی منجر شد.

وی افزود: بلافاصله دو تیم امداد و نجات، یک تیم خانه هلال و یک تیم اورژانس به منطقه اعزام شدندو نجاتگران پس از پیمایش مسیرکوهستانی و انجام عملیات جست‌وجوی میدانی، به مصدوم دسترسی پیدا کردند.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی پس از ارزیابی و تثبیت وضعیت، با توجه به شیب تند، شرایط سخت مسیر و تاریکی شب، مصدوم را با بسکت به‌صورت ایمن به پایین کوه منتقل و تحویل عوامل اورژانس دادند.

این عملیات پس از ۱۳ ساعت تلاش تیم‌های امدادی در ساعت ۰۳:۴۵ بامداد به پایان رسید.