رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اذعان به کمبود خوابگاه‌های متاهلی این دانشگاه، اعلام کرد: تهیه و اداره کردن خوابگاه متاهلی مستلزم تامین منابع مالی است.

محمداسماعیل قیداری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: تامین خوابگاه متاهلی جزئی از مصوبات قانون جوانی جمعیت است و درحال حاضر دانشگاه شهید بهشتی ظرفیت خوابگاه متاهلی ندارد و تهیه این خوابگاه مستلزم تامین منابع مالی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره ماده ای از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تغییر کاربری ساختمان‌های موجود هر دانشگاه را برای تامین خوابگاه‌های متاهلی پیشنهاد می کند، گفت: ما باید ساختمان‌های دیگر دانشگاه را بفروشیم تا یک ساختمان با کاربری خوابگاه تهیه کنیم که فرآیند طولانی دارد و درحال حاضر دانشگاه مشکلات زیادی دارد و ترجیح می‌دهد منابع محدود خود را برای ارائه خدمات آموزشی و درمانی صرف کند.

قیداری افزود: الان در دانشگاه ۳۵ خوابگاه متاهلی داریم که امسال با یک جابه‌جایی می‌خواهیم این تعداد را به حدود ۵۰ خوابگاه برسانیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان تاکید کرد: دانشگاه به عنوان عامل اجرایی عمل می‌کند و حل این معضل نیازمند ورود مسئولان متولی و تخصیص بودجه است.