به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید مصطفی موسوی بیان کرد: ساخت چهار خیابان شامل ۲۴ متری جانبازان، ۳۵ متری فرهنگیان، ۱۸ متری بهداشت و ۳۰ متری زنبق به علاوه تقاطع برجسته همسطح در تقاطعی، در حال انجام بوده و از سه هفته پیش عملیات اجرایی آن شروع شده است.

وی با بیان اینکه اتمام و بهره‌برداری این چهار خیابان بخش مهمی از مشکل ترافیک و عبور و مرور ساکنین شهرک جانبازان، شهرک فرهنگیان، شهرک موسوم به سیمان و شهرک بهتاش را مرتفع خواهد کرد، یادآور شد: این شهرک‌ها با یکدیگر راه ارتباطی نداشتند و از یک مسیر دیگری رفت و آمد می‌کردند که خوشبختانه اگر احداث این مسیر‌ها انجام بگیرد امکان ارتباط این شهرک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و موجب مدیریت ترافیک خواهد شد.

موسوی بیان کرد: با احداث این چهار خیابان از همه مهمتر می‌توانیم برای تعداد زیادی از زمین‌هایی که تفکیک شده، اما راه آنها به صورت دقیق مشخص نشده بود پروانه‌های ساختمانی صادر کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه تمامی چهار معابر در حال احداث فوق، طبق آیین‌نامه طراحی معابر توسط مشاور طراحی و در چندین جلسه در شورای ترافیک شهرستان با حضور اعضای شورا، پلیس راهور و همکاران فنی ادارات مختلف بررسی شده و مصوبه نهایی را هم از شهرستان اخذ کرده‌ایم و بر مبنای طرح مصوب در حال اجرای عملیات عمرانی آن هستیم.

موسوی تصریح کرد: در این رابطه خوشبختانه مراحل زیرسازی خیابان زنبق و فرهنگیان و جانبازان به اتمام رسیده و تقریبا ۲۰ درصد از کار باقی مانده و این طرح با انجام عملیات جدول‌گذاری و روفوژ میانی رو به اتمام خواهد بود.

وی با بیان اینکه در سال‌جاری اگر شرایط اقلیمی مناسب باشد رفوژ میانی و جدول گذاری پروژه به صورت کامل انجام خواهد شد، گفت: بخش عمده‌ای از زیرسازی این معابر چهارگانه هم امسال انجام خواهد گرفت ضمن اینکه یک بخش از پروژه مربوط به بیس ریزی سطح زیر سازی لایه زیرین آسفالت و آسفالت‌ریزی پروژه هم در اولین فرصت در فصل عمرانی سال آینده انجام خواهد شد.

شهردار رزن ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم که ۸۰ درصد بخشی از پروژه را قبل از شروع فصل سرد سال و بخش کوچکی از پروژه را هم در اسفند سال‌جاری که آب و هوا مساعدتر خواهد شد انجام دهیم.

موسوی بیان کرد: در این چهار خیابان در بیش از ۱۲ هزار مترمربع از اراضی که متعلق به صاحبان نسق و کشاورزان بوده موفق به توافق شده‌ایم و این مالکان همکاری بسیار خوب و شایسته‌ای را داشتند و به هیچ عنوان مانع اجرای طرح‌های ما نبودند و خوشبختانه از بابت تملک و توافقات در این محوطه مشکلی را نداریم که این همکاری مالکان و کشاورزان با شهرداری قابل تقدیر است.