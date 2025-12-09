به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمان فیض قربانی گفت: استان کرمانشاه دارای ۷۰ هکتار باغات لیموشیرین غیرمثمر و ۱۰۰ هکتار باغات لیموشیرین مثمر است.وی با اشاره به اینکه باغات لیموشیرین استان در شهرستان قصرشیرین واقع شده‌اند افزود: تولیدات این باغات عمدتاً به مصرف داخل استان می‌رسد و نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند.براشت لیمو شیرین از باغات استان از اوایل آذر آغاز شده است.