مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پیشبینی تولید دو هزار تن لیموشیرین در استان طی سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رحمان فیض قربانی گفت: استان کرمانشاه دارای ۷۰ هکتار باغات لیموشیرین غیرمثمر و ۱۰۰ هکتار باغات لیموشیرین مثمر است.وی با اشاره به اینکه باغات لیموشیرین استان در شهرستان قصرشیرین واقع شدهاند افزود: تولیدات این باغات عمدتاً به مصرف داخل استان میرسد و نیاز بازار داخلی را تأمین میکند.براشت لیمو شیرین از باغات استان از اوایل آذر آغاز شده است.