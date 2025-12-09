پخش زنده
بزرگترین مسابقه ملی حفظ قرآن کشور با محوریت «کتاب حفظ ماندگار» در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر مسابقه بزرگ قرآنی «حفظ ماندگار» گفت: این مسابقه با هدف جریانسازی فرهنگی در سراسر کشور و تسهیل ورود عموم مردم به مسیر حفظ قرآن طراحی شده و ۱۱۴ جایزه به تعداد سورههای قرآن برای برگزیدگان در نظر گرفته است.
امیرعلی حقدادیان افزود: علاقهمندان برای شرکت در مسابقه تا اول اسفند ماه باید به کانال «حفظ ماندگار ۱۱۴» در ایتا یا سایت Hefzemandegar.ir مراجعه کنند.
وی گفت: هزینه ثبتنام ۱۹۰ هزار تومان تعیین شده است که صرفاً برای زیرساختهای فنی مسابقه مصرف میشود، اما کتاب «حفظ ماندگار» به ارزش حدود ۲۵۰ هزار تومان همراه با هدیه و به صورت رایگان برای شرکتکنندگان ارسال خواهد شد.
حقدادیان افزود: شرکتکنندگان پس از ثبتنام و دریافت کتاب «حفظ ماندگار»، باید در دو آزمون ۱۴ سؤالی شامل آزمون تستی اولیه و آزمون نهایی شرکت کنند تا در نهایت وارد مرحله قرعهکشی و انتخاب برندگان شوند.
نویسنده کتاب «حفظ ماندگار» ادامه داد: مراسم اختتامیه این رویداد بزرگ، ۱۴ اسفند همزمان با سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) در برج میلاد تهران و با حضور مسئولان عالیرتبه لشکری و کشوری برگزار خواهد شد.
حقدادیان بیان داشت: برای این مسابقه ۱۱۴ جایزه به تعداد سورههای قرآن کریم در نظر گرفته شده که شامل یک سفر حج، پنج سفر کربلا، شش سفر مشهد و جوایز فرهنگی و متنوع دیگر است.
او افزود: تمامی مراحل مسابقه نیز برای آگاهی مردم بهصورت پخش زنده و نشستهای خبری اطلاعرسانی خواهد شد.
نویسنده کتاب «حفظ ماندگار» با بیان اینکه پارسال یک دوره یکساله حفظ کل قرآن کریم براساس همین کتاب برگزار کردیم که حدود ۵۰ نفر از خواهران و دختران از سراسر کشور حافظ کل قرآن شدند، ادامه داد: همچنین چندین هزار نفر بهصورت مجازی و مقطعی از سراسر کشور در حفظ قرآن شرکت کردند و موفق به حفظ بخشهای مختلف قرآن شدند.
حقدادیان گفت: روشهای قدیمی حفظ قرآن اغلب طوطیوار و کوتاهمدت بوده است و مانع ماندگاری حفظ میشود؛ بنابراین روش سهجانبهای را طراحی کردیم که بر حافظه دیداری، شنیداری و مفهومی تکیه دارد و باعث میشود یادگیری قرآن ماندگار، کاربردی و بسیار سریعتر باشد.
وی عنوان کرد: مجموعه «حفظ ماندگار» در حال طراحی نرم افزار آموزشی هوشمند است که با استفاده از هوش مصنوعی، تشخیص صوت، تحلیل قرائت، آموزش مرحلهبهمرحله و ابزارهای تصویری و شنیداری، مسیر حفظ قرآن را برای کاربران آسانتر میکند.
حقدادیان تأکید کرد: هدف ما فقط یک مسابقه نیست؛ این یک جریانسازی فرهنگی ملی است تا بتوانیم بخشی از مطالبه سالهای رهبر معظم انقلاب برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن را محقق کنیم و امیدواریم این رویداد بتواند مسیر حفظ قرآن را برای همه مردم ساده، در دسترس و پایدار کند.