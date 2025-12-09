نان کامل، کنترل حیوانات ولگرد و نظارت بر لبنیات؛ سه محور اصلی امنیت غذایی در قزوین
در جلسه امنیت غذایی استان قزوین، بر ضرورت عرضه نان کامل با ارزش تغذیهای مناسب، کنترل حیوانات ولگرد و خانگی بهمنظور کاهش موارد گزیدگی، و همچنین رعایت استانداردهای بهداشتی در تولید و عرضه محصولات لبنی و گوشتی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
؛ شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، در این جلسه یکی از مهمترین دغدغههای امروز را عرضه آرد کامل دانست و گفت: نان تولیدی در بسیاری از نانواییها فاقد ارزش تغذیهای و ویتامینهای لازم است.
وی از تشکیل کارگروهی برای فراهمسازی زیرساختها و عرضه نان کامل با قیمت یارانهای خبر داد.
احمدپور همچنین به موضوع حیوانات ولگرد و خانگی اشاره کرد و افزود: افزایش موارد گزیدگی توسط سگها و گربهها هزینههای درمانی سنگینی به خانوادهها تحمیل کرده است. شهرداریها و دهیاریها موظف به اطلاعرسانی و کنترل این موضوع هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با هشدار نسبت به انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام گفت: برخی محصولات لبنی و گوشتهای عرضهشده در صورت رعایت نشدن استانداردهای بهداشتی میتوانند بیماریهای خطرناک ایجاد کنند.
وی بر ضرورت استفاده از لوازم بهداشتی در مراکز ذبح دام و عرضه لبنیات تأکید کرد.
احمدپور خاطرنشان کرد: در روستاها به دلیل نبود نظارت کافی، شیر و لبنیات خانگی و کشتارهای سنتی بدون کنترل بهداشتی مصرف میشوند. وی جوشاندن شیر و رعایت اصول ساده بهداشتی را راهکار مهمی برای کاهش بیماریها دانست و از دهیاران خواست اطلاعرسانی جدی به مردم داشته باشند.
وی همچنین با انتقاد از عدم حضور برخی مدیران کل گفت: تصمیمات مهم این جلسات به دلیل غیبت مدیران و حضور کارشناسان بدون اختیار قانونی، نیمهکاره باقی میماند و در نهایت مردم متضرر میشوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری تأکید کرد که در جلسات بعدی تنها مدیران ارشد دستگاهها باید حضور داشته باشند و عدم حضور آنان در ارزیابیها لحاظ خواهد شد.