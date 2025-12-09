در هشت ماهه اخیر؛
رفع تصرف ۲۸۲ هکتار از اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از رفع تصرف ۲۸۲ هکتار از اراضی ملی استان در ۸ ماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مجید نظری سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه یکی از اولویتهای اصلی مبارزه با زمین خواری است گفت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸۲ هکتار از اراضی ملی تصرف شده استان را در سطح استان طی ۱۶۰ فقره پرونده با احکام قضایی و تبصره یک ماده ۵۵ رفع تصرف کردیم.
نظری افزود: در راستای مقابله با قطع درخت و قاچاق چوب و زغال هم امسال ۱۰۱ نفر دستگیر و همچنین تعداد ۹۲ دستگاه خودرو توقیف شدند.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد از مردم خواست مشاهدات خود از تخریب و تصرف، زمین خواری، قطع درخت، تولید زغال، قاچاق چوب و زغال را به شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.