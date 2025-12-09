به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مجید نظری سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی مبارزه با زمین خواری است گفت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸۲ هکتار از اراضی ملی تصرف شده استان را در سطح استان طی ۱۶۰ فقره پرونده با احکام قضایی و تبصره یک ماده ۵۵ رفع تصرف کردیم.

نظری افزود: در راستای مقابله با قطع درخت و قاچاق چوب و زغال هم امسال ۱۰۱ نفر دستگیر و همچنین تعداد ۹۲ دستگاه خودرو توقیف شدند.