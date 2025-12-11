هم‌اکنون ۱۹۵ دانشجو در استان زنجان از حمایت بهزیستی بهره‌مندند و دانشجویان دارای معلولیت در هفت دهک اول درآمدی، بنا بر شدت معلولیت، از پوشش کامل شهریه برخوردار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: هم اکنون ۱۹۵ دانشجو تحت حمایت بهزیستی استان زنجان هستند و همه دانشجویان دارای معلولیت با شدت متوسط، شدید و خیلی‌شدید در هفت دهک اول درآمدی از ۱۰۰ درصد کمک هزینه شهریه دانشجویی برخوردار می‌شوند.

کرمی افزود: همچنین فرزندان شبه خانواده، امدادبگیر یا انتقال یافته به زندگی مستقل که سن پذیرش آنها در سازمان بهزیستی کمتر از ۱۶سال باشد و زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها که در دهک‌های درآمدی یک تا پنج قرار دارند در سقف اعتبارات مصوب از صد درصد کمک هزینه شهریه دانشجویی برخوردار خواهند شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان در دهک درآمدی ۶ تا هفت و دانشجویان دارای معلولیت خفیف در دهک یک تا هفت و فرزندان افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید دهک‌های یک تا هفت در سقف اعتبارات مصوب، بخشی از کمک هزینه شهریه دانشجویی (حداکثر ۵۰ درصد) پرداخت خواهد شد و اولویت پرداخت برای دهک‌های درآمدی پایین اعلام شده است.

کرمی با اشاره به اینکه ۷۲ نفر از ۱۹۵ نفر دانشجوی تحت پوشش بهزیستی استان در حوزه سلامت اجتماعی تحت پوشش هستند، خاطرنشان کرد: زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها که توانمند و از چرخه خدمات بهزیستی خارج شده باشند، صرفا تا پایان همان مقطع تحصیلی می‌توانند از خدمات شهریه دانشجویی و کمک هزینه تشویق تحصیل بهره‌مند شوند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه بررسی روزانه سامانه دانشجویی توسط مددکاران جهت ثبت نام و بارگذاری صحیح مدارک و مستندات لازم توسط دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است خاطرنشان کرد: دانشجویان و یا با کمک و راهنمایی مراکز مثبت زندگی باید در سامانه ثبت نام کنند و ضروری است بعد از بارگذاری اطلاعات، مدارک را جهت تائید به مددکار مربوطه تحویل دهند.