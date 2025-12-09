مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با تداوم فعالیت سامانه ناپایدار، بارش باران همراه با وزش باد و کاهش حداکثر ۸ درجه‌ای دمای هوا تا چهارشنبه در استان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با صدور هشدار سطح زرد و تداوم فعالیت سامانه ناپایدار، آسمان گیلان تا چهارشنبه بارانی همراه با وزش باد و کاهش ۴ تا ۸ درجه‌ای دمای هوا پیش بینی شده است.

وی همچنین از صدور هشدار سطح نارنجی برای چهارشنبه این هفته در مناطق کوهستانی گیلان خبر داد و افزود: با تقویت فعالیت این سامانه و کاهش قابل ملاحظه دمای هوا، چهارشنبه برای ارتفاعات و دامنه‌های استان بارش برف پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته اسب وونی تالش با ۵ درجه سلسیوس دما و گرمترین منطقه، رشت با ۲۲ درجه سلسیوس دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۵ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج یک متر و نیم، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید، از امروز تا پنجشنبه نامناسب است.

وی گفت: سامانه سرد و بارشی از پنجشنبه تضعیف شده و به تدریج از گیلان خارج می‌شود.