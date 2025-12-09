به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی توانا در نخستین همایش ملی رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، جمعی از مقامات عالی‌رتبه دولت، نمایندگان بخش صنعت برگزار شد، گفت: از مجموع حدود ۳۹۸ واحد صنعتی ثبت‌نام‌کننده در سراسر کشور، پنج واحد از خراسان شمالی در مرحله ارزیابی تخصصی قرار گرفتند.

وی افزود: در نهایت، دو واحد صنعتی موفق به راهیابی به فهرست ۱۰۰ بنگاه برتر کشور شدند.

توانا گفت: شرکت لبنی اونگ سپاس فاروج رتبه پنجم کشور، شرکت پنگان پولاد باختر جز ۱۰۰ واحد برتر و سه واحد اطلس لوله اسفراین، ساقه طلایی اسفراین و تجهیزات پیشرفته سیام صنعت استان نیز لوح تقدیر دریافت کردند.

توانا افزود: رویداد SME۱۰۰ با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، ترویج فرهنگ ارزیابی حرفه‌ای و شناسایی بنگاه‌های توانمند برگزار شده و می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای توسعه بنگاه‌ها و مرجعی استراتژیک در برنامه‌ریزی صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.