جهانشاهی به وضعیت شهرستان‌های مختلف اشاره کرد و افزود: شاخص کیفی هوا در شهرستان بویراحمد ۱۲۱ (ناسالم برای گروه‌های حساس)، در گچساران ۱۰۶ (ناسالم برای گروه‌های حساس) و در یاسوج ۳۶ (پاک) گزارش شده است.

معاون محیط‌زیست استان ادامه داد: روند کیفیت هوا نسبت به ساعت ۸ صبح امروز افزایشی بوده و به‌عنوان مثال شهرستان گچساران که در اوایل صبح در وضعیت قابل قبول قرار داشت، هم‌اکنون در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

جهانشایی با تأکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتی، خطاب به شهروندان گفت: گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و افرادی که دارای مشکلات تنفسی و قلبی هستند، باید توجه بیشتری به این شرایط داشته باشند و در صورت امکان از هرگونه تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی اضافه کرد: از مردم درخواست می‌کنیم به تدابیر و توصیه‌های زیست‌محیطی توجه ویژه داشته باشند و در صورت استمرار وضعیت آلودگی، اقدامات تکمیلی برای کاهش انتشار آلاینده‌ها انجام دهند.