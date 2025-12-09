پخش زنده
امروز: -
کاربران استان کردستان از کندی اینترنت و قطعیهای مکرر شبکه ارتباطی گلایه دارند؛ وضعیتی که کارشناسان علت آن را ضعف زیرساختهای فنی و مدیریت ناهماهنگ شبکه میدانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،کندی سرعت اینترنت و قطعیهای پیدرپی در هفتههای اخیر باعث نارضایتی گسترده کاربران در استان کردستان شده است.
بسیاری از شهروندان میگویند کیفیت اتصال در ساعات مختلف روز به جدی کاهش مییابد که انجام امور ساده اینترنتی نیز با دشواری همراه است.
کارشناسان حوزه ارتباطات، ریشه این مشکلات را نبود زیرساختهای کافی، فرسودگی تجهیزات و ضعف در مدیریت و توزیع ترافیک شبکه عنوان میکنند.
به گفته آنان، توسعهنیافتگی شبکه و ناهماهنگی در ارتقای تجهیزات، موجب شده تا ظرفیت موجود پاسخگوی نیاز روزافزون کاربران نباشد.
اختلال در شبکه ارتباطی تنها محدود به استفاده روزمره مردم نیست؛ دانشآموزان و دانشجویان در فرآیند آموزش آنلاین با مشکلات جدی مواجه شدهاند و کسبوکارهای دیجیتال نیز از کاهش سرعت و قطعیهای مکرر آسیب دیدهاند.
در حالی که وعدههای مختلفی درباره ارتقای کیفیت اینترنت در استان مطرح شده، کاربران معتقدند فاصله میان «آنچه گفته میشود» و «آنچه تجربه میکنند» هر روز بیشتر میشود و لازم است برای رفع مشکلات ارتباطی استان، برنامهای عملی و قابل اجرا تدوین و پیگیری شود.
در همین رابطه امروز بخش خبری صبحدم میزبان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بود تا این مشکل بررسی شود.