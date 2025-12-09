کارشناس هواشناسی استان گفت: وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و خسارت به زیرساخت‌ها در راه ایلام است.

باران به ایلام، هشدار قرمز داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احسان احمدی‌نژاد امروز، سه‌شنبه اظهار کرد: با توجه به تقویت سامانه بارشی و پیش‌بینی حجم بسیار بالای بارش‌ها در بازه زمانی کوتاه، وضعیت جوی استان از اواخر امشب تا عصر فردا، چهارشنبه ۱۹ آذر در سطح هشدار قرمز قرار گرفته است.

وی افزود: بارش‌ها به گونه‌ای است که احتمال سیلابی شدن مسیل‌های شهری و روستایی، آب‌گرفتگی گسترده معابر و اراضی کشاورزی و همچنین تهدید سازه‌های مهندسی و ابنیه فنی از جمله پل‌ها وجود دارد.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی استان ایلام تصریح کرد: طغیان رودخانه‌ها، رانش زمین و ریزش کوه در جاده‌های کوهستانی از دیگر پیامد‌های این سامانه خواهد بود.

وی درباره گستره فعالیت این سامانه بارشی ادامه داد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که کانون اصلی و شدت بارش‌ها در مناطق شرقی، جنوب شرقی و نواحی مرکزی استان متمرکز خواهد بود.

وی بیان کرد: این سامانه با وزش باد شدید، وقوع طوفان‌های تندری، کاهش دید ناشی از مه، بارش تگرگ و آذرخش همراه خواهد بود.

احمدی‌نژاد با بیان این‌که هشدار سطح نارنجی صادر شده از بامداد شنبه همچنان تا پایان وقت پنج‌شنبه،۲۰ آذر به قوت خود باقی است، افزود: صدور هشدار قرمز به منزله وضعیت اضطراری در این بازه زمانی است.

وی تصریح کرد: کشاورزان ادوات، ماشین‌آلات و تجهیزات آبیاری خود را از حریم رودخانه‌ها و اطراف چاه‌های آب به مکان‌های امن منتقل کنند.

وی اضافه کرد: شهروندان و عشایر نیز از نزدیک شدن به بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و اتراق در ارتفاعات خودداری کنند؛ تا از بروز حوادث ناگوار جانی و مالی جلوگیری شود.