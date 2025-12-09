در نشست شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی بزرگداشت حضرت آیت‌الله العظمی خویی، مقدمات و الزامات برگزاری این همایش بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی بزرگداشت مقام علمی و فقهی حضرت آیت‌الله العظمی سیدابوالقاسم خویی (ره) با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و به میزبانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با اشاره به جایگاه علمی و فقهی مرحوم آیت‌الله العظمی خویی، اظهار داشت: این همایش فرصتی برای تبیین نقش تاریخی و اندیشه‌های ایشان در گسترش علوم اسلامی بوده و برگزاری باشکوه این رویداد باید به صورت جدی در دستورکار باشد.

در این نشست که جمعی از اساتید دانشگاه و نمایندگان مراکز علمی و پژوهشی حضور داشتند، برنامه‌ها و محور‌های علمی این همایش مورد بررسی قرار گرفته و درباره نحوه مشارکت نهاد‌های علمی و فرهنگی تبادل‌نظر شد.