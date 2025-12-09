به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اداره کل هواشناسی استان خوزستان اعلام کرد: با تاثیر سامانه بارشی شاهد ابرناکی و رگبار‌های پراکنده در اغلب نقاط استان هستیم. نقشه‌های پیش یابی نشان دهنده تقویت این سامانه بتدریج از اواخر وقت امروز و فعالیت آن تا پایان هفته در استان است که سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد‌های متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای و کاهش دما و وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی در اغلب نقاط استان، بارش برف در ارتفاعات و ریزش تگرگ در برخی نقاط خواهد شد.

با توجه به حجم بارش‌ها آبگرفتگی معابر عمومی، طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۲۸.۷ و دهدز با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.