نمایش خیابانی حوالی تجریش بهعنوان اثر برگزیده نوزدهمین جشنواره تئاتر استان اجرای عمومی خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، نمایش خیابانی حوالی تجریش با رویکرد اجتماعی و طراحی متفاوت خود، از آثار منتخب نوزدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبی است که بهعنوان اثر برگزیده از سوی نوزدهمین جشنواره تئاتر استانی، به دبیرخانه چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شده است.
اجرای عمومی این گروه در نقاط مختلف شهر بیرجند ادامه دارد و هدف آن گسترش ارتباط مستقیم تئاتر با مردم، تقویت نشاط اجتماعی و بازنمایی دغدغههای فرهنگی در قالب هنر خیابانی است.
این اثر نمایشی با بازی سمیه مودی، شهرام قاسمی، سید مرتضی دهشیبی و احسان محمدیان اجرا میشود.
سید علی علوی و آرمان رحمتی بهعنوان دستیاران کارگردان در فرآیند اجرایی حضور دارند و طراحی چهرهپردازی نیز توسط سیده فاطمه رافعی انجام شده است.
در بخش موسیقی، هنرمندان هادی روسی و مصطفی عباسی با خلق فضایی شنیداری تأثیرگذار، نقش مهمی در انتقال حس و ریتم اثر ایفا میکنند.