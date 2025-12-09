پخش زنده
امروز: -
صعود سراسری گردانهای کوثر بسیج تهرا همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، با حضور ۱۱۰ تیم کوهنوردی بانوان در ارتفاعات شمال تهران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد یوسف پور، مسئول مرکز تربیتبدنی سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ گفت: در ماههای گذشته، ۴۰۰ تیم کوهنوردی برادران و ۱۱۰ تیم کوهنوردی بانوان در سطح گردانهای بسیج پایه و گردانهای پاسدار پایه تشکیل شد تا ضمن ارتقای آمادگی جسمانی و توان رزم، فرهنگ کوهنوردی و ورزشهای همگانی در میان بسیجیان ترویج شود.
وی افزود: برای همه تیمها دوره آموزشی منسجم با حضور مربیان مجرب برگزار شد و مباحثی از جمله زمینشناسی، هواشناسی، تغذیه، نحوه تأمین آب بدن، جهتیابی و ستارهشناسی آموزش داده شد.
یوسف پور عنوان کرد: پس از پایان آموزشها، هر تیم یک صعود زیر ۲۰۰۰ متر را بهصورت انتخابی انجام داد تا انسجام داخلی تیمها افزایش یابد و آمادگی لازم برای صعودهای اصلی کسب شود.
مسئول مرکز تربیتبدنی سپاه تهران بزرگ ادامه داد: پس از صعودهای میانبرد، تیمها برای صعود سراسری پاییزه به ارتفاعات شمال تهران آماده شدند؛ ارتفاعاتی شامل قله دارآباد با بیش از ۳۳۰۰ متر، قله کلکچال با بیش از ۳۳۰۰ متر و قله توچال با ۳۹۶۵ متر.
وی در خصوص جزئیات برنامه صعود گفت: صعود سراسری گردانهای کوثر بسیج سهشنبه ۱۸ آذرماه همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، از ساعت ۷ صبح و از مسیر آبشار تهران آغاز شد.
یوسف پور در پایان افزود: هدف از این برنامه، علاوه بر پاسداشت مناسبتهای مهم، تقویت آمادگی جسمانی، ارتقای توان رزم گردانهای کوثر و ترویج فرهنگ کوهنوردی در میان بانوان جامعه است.