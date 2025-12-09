پخش زنده
امروز: -
سامانه اینترنتی خوداظهاری مالکان چندخودرو از امروز (سهشنبه، ۱۸ آذر) بهمدت یک ماه برای انتخاب خودروی مورد نظر بهمنظور دریافت سهمیه بنزین بر اساس طرح جدید در دسترس است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، با هدف اجرای طرح جدید بنزین، سامانه اینترنتی خوداظهاری مالکان چندخودرو به نشانی FCS.NIOPDC.IR از ساعت ۹ صبح امروز (سهشنبه، ۱۸ آذر) در دسترس عموم قرار گرفت و متقاضیان با ورود به سامانه، ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد سامانه شوند و سپس با وارد کردن سریال برگ سبز خودرو (سند مالکیت) و پلاک خودرو، نسبت به تعریف خودروهای خود اقدام کنند.
در صورتی که مالک چند خودرو، در موعد یک ماهه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفیشده ازسوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اقدام نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماه گذشته باشد، بهعنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی شده و باقی کارتهای سوخت مشمول تعریف چندخودرویی ابطال میشود.
لازم به ذکر است طبق اطلاعیه شماره ۲ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، تعریف چندخودرویی صرفاً شامل خودروهای سواری شخصی شده و سایر وسایل نقلیه موتوری یک شخص ازجمله موتورسیکلت یا خودروهای عمومی متعلق به اشخاص حقیقی مشمول تعریف گروه چندخودرویی نمیشود.