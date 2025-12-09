پخش زنده
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اعلام هشدار نسبت به روند صعودی شیوع آنفلوآنزا در استان گفت: برای قطع زنجیره این ویروس و کاهشی شدن روند آن رعایت پروتکلهای بهداشتی ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،اصغر نوروززاده افزود: اگرچه شمار مبتلایان به ویروس در استان به صورت روزانه متغییر است، اما با توجه به گردش ویروس در استان و مثبت شدن ۴۰ درصد تستهای موارد بستری و سرپایی باید هشدار داد که گردش ویروس بالا است و باید نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی دقت بیشتری داشت.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تاکنون موردی از مرگ ناشی از ابتلا به ویروس آنفلوآنزا در استان گزارش نشده است گفت: این در حالی است که مراقبت برای گروههای پرخطر نظیر مادران باردار، سالمندان و بیماران زمینهای اهمیت دوچندانی دارد.
نوروززاده یادآور شد: اگر چه مراکز درمانی و بهداشتی استان برای پذیرش بیماران مبتلا آمادگی کامل را دارند، اما توصیه ما این است که بیماران در همان روز ابتدایی ابتلا نسبت به درمان و مراجعه سرپایی به دکتر اقدام کرده تا از وخیم شدن حال خود جلوگیری و روند بهبودی آنها تسریع شود.
وی تاکید کرد: تهویه هوای کلاسها دستکم ۶ بار در ساعت، استفاده از ماسک، شستوشوی مکرر دستها، پرهیز از حضور در تجمعات و استراحت سه تا هفت روزه برای افراد مبتلا ضروری است.