به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بدنبال صدور اطلاعیه‌ای از سوی اداره کل هواشناسی استان، نسبت به نفوذ توده هوای سرد، کاهش محسوس دما و احتمال وقوع سیل در بسیاری از نقاط استان هشدار داد و از گلخانه‌داران خواست اقدامات پیشگیرانه را فوراً اجرا کنند.

به دنبال اعلام اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی مبنی بر تشدید سامانه بارشی، کاهش دما و احتمال بروز سیلاب، ضرورت اتخاذ تمهیدات حفاظتی در واحد‌های گلخانه‌ای مورد تأکید قرار گرفته لذا گلخانه‌داران باید با دقت کامل نسبت به کنترل و پایش تجهیزات خود اقدام کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

در این اطلاعیه بر کنترل عملکرد صحیح سیستم‌های گرمایشی و انجام سرویس‌های لازم، تمیز کردن پوشش گلخانه برای افزایش جذب نور و بهبود راندمان گرمایشی، نصب یا اصلاح پرده انرژی با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت و برق، بررسی کامل سیستم روشنایی گلخانه، کنترل عایق‌بندی سازه جهت جلوگیری از اتلاف حرارت، ارزیابی دقیق پوشش گلخانه از نظر وجود هر گونه سوراخ یا آسیب، تعمیر و سرویس فوری تجهیزات گرمایشی و سایر بخش‌های حساس تأکید شده است.