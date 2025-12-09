به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، حجت الاسلام لیمویی مدیر دارالقرآن بسیج با اشاره به همکاری بسیج و ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور در اجرای «طرح ملی فجر۲»، گفت: این طرح با هدف تقویت آموزش‌های عمومی قرآن در مساجد، حفظ جز۳۰ قرآن کریم و تبدیل مساجد به پایگاه قرآن، از آبان ماه آغاز شده و تا ماه مبارک رمضان اجرا می‌شود.

حجت الاسلام لیمویی با اشاره به اینکه «طرح فجر ۲» درراستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن و تحقق راهبرد «هر مسجد، یک پایگاه قرآن» طراحی شده است، تصریح کرد: مرحله اول این طرح از ماه مبارک رمضان تا تابستان ۱۴۰۴ اجرا شد و مرحله دوم طرح از آبان ماه آغاز شده و تا ماه مبارک رمضان آینده با هدف حفظ جز ۳۰ قرآن کریم و آموزش مفاهیم قرآن کریم، حفظ، روخوانی و روان خوانی اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح قرآن آموزان می‌توانند به‌صورت کامل جزء ۳۰ قرآن کریم را حفظ کنند و با اصول صحیح‌خوانی و مفاهیم آیات نیز آشنایی عمیق‌تری به دست آورند، این طرح فقط یک دوره حفظ قرآن نیست، بلکه بستری برای انس بیشتر آحاد جامعه با کلام الهی است به همین جهت در آن تلاش شده زیرساختی مردمی و گسترده در سراسر کشور فراهم شود تا نوجوانان، جوانان و عموم علاقه‌مندان بتوانند بدون مانع در مسیر یادگیری قرآن قرار گیرند.

مدیر دارالقرآن بسیج گفت: دوره‌های «طرح فجر۲» با تمرکز بر روش‌های نوین آموزشی طراحی شده تا حفظ قرآن کریم با انگیزه همراه شود. همچنین در این طرح، مجموعه‌ای از سوره‌ها و مهارت‌های آموزشی در چند محور دنبال می‌شود که این محور‌ها شامل تقویت روخوانی و روان‌خوانی صحیح، آموزش قواعد حفظ کاربردی و ساده، تثبیت محفوظات با روش‌های انگیزشی، ایجاد انس بیشتر با مفاهیم آیات و تقویت توانایی تلاوت صحیح است.

حجت الاسلام لیمویی با تاکید بر اینکه مسجد خاستگاه اصلی فعالیت‌های قرآنی است، افزود: «طرح ملی فجر ۲»، به دنبال فعال‌سازی ظرفیت مساجد و پایگاه‌های بسیج است و بنا دارد فضای قرآنی و فرهنگی مساجد را نیز تقویت کند و فعالیت‌های قرآنی را در سطح محلات گسترش دهد.

وی ادامه داد: در این طرح دوره‌ها به صورت هماهنگ در سطح نواحی پایگاه‌های بسیج اجرا می‌شود و مسئولان موظف هستند زمینه اجرای طرح را فراهم کنند و برای عملیاتی کردن این طرح، تقویم آموزشی نیز طراحی شده و در اختیار مساجد قرار گرفته است.

مدیر دارالقرآن بسیج گفت: این طرح شامل مراحل مقدماتی، آماده سازی مربیان، ارسال شیوه نامه‌ها به استان ها، ثبت نام قرآن آموزان در رده‌های سنی مختلف و توزیع منابع آموزشی و محتوایی و آغاز رسمی دوره است.

حجت الاسلام لیمویی افزود: پس از پایان دوره و برگزاری آزمون برای شرکت کنندگان گواهینامه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور با اجرای طرح تلاوت نور در مساجد تلاش دارد گامی برای تبدیل مساجد به پایگاه قرآنی بردارد و با این طرح هم مشارکت دارد.

مدیر دارالقرآن بسیج با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: یکی از اهداف مدنظر با اجرای این طرح، این است که حتی در مناطق دورافتاده و روستا‌های کشور نیز عطر قرآن پیچیده شود، چراکه این طرح یک حرکت فرهنگی مردمی برای گسترش قرآن خوانی و حفظ قرآن کریم در کشور است تا از این طریق نوجوانان و جوانان ترغیب و تشویق به حفظ و آموزش قرآن شوند.

حجت الاسلام لیمویی با اشاره اجرای مرحله اول این طرح در سه هزار مسجد، افزود: پیش بینی ما این است که «طرح فجر۲» در بیش از پنج هزار مسجد اجرا شود و از گروه‌های سنی بالای هفت تا ۱۸ سال در آن شرکت کنند.