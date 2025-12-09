پخش زنده
امروز: -
نخستین مسابقات پارافوسبال کشور به میزبانی مناطق نفتخیز جنوب در اهواز آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل انجمن جانبازان کانادین ایران گفت: رشته پارافوسبال از ابتکارات انجمن جانبازان کانادین ایران است و پیش از این نه در ایران و نه در جهان سابقهای نداشته است.
امیر هوشنگ غفران با اشاره به طراحی ویژه تجهیزات این رشته افزود: سازه فلزی زمین بازی بهطور کامل توسط اعضای انجمن طراحی و ساخته شده و در آن هیچگونه پیچ و مهرهای بهکار نرفته است. این سازه بهوسیله پینها سرهم میشود و زمان نصب و جمعآوری آن کمتر از ۱۰ دقیقه است.
وی با تشریح ضوابط فنی پارافوسبال گفت: قوانین این رشته بهطور کامل توسط انجمن تدوین، در کمیته فنی بررسی و در نهایت به تصویب فدراسیون جانبازان و توانیابان رسیده است. در حال حاضر پارافوسبال بهعنوان یکی از کمیتههای رسمی فدراسیون ثبت شده و راهاندازی لیگ کشوری آن در برنامه قرار دارد.
مدیرعامل انجمن جانبازان کانادین ایران با بیان اینکه قوانین بازی پیچیدگی خاصی ندارد، عنوان کرد: این رشته دارای کارت زرد و قرمز است، اما پرتاب و کرنر در آن تعریف نشده است. در مقابل، استپ سینه، ضربه سر و پاسهای هوایی از روی میلهها مجاز است، با این شرط که توپ برای گل شدن از زیر میله وارد دروازه شود.
غفران رعایت ایمنی بازیکنان را یکی از مهمترین مقررات این رشته دانست و گفت: بازیکن در تمام طول بازی، چه هنگام پاس دادن و چه در زمان توپگیری، باید هر دو دست خود را روی میلهها نگه دارد. جدا شدن دستها از میله خطا محسوب میشود و سه بار تکرار این خطا منجر به اعلام پنالتی خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای این رشته بیان کرد: ساخت ۱۵ زمین پارافوسبال در دستور کار قرار دارد که تاکنون یک زمین در تهران و یک زمین در رامسر نصب شده است. برای برگزاری مسابقات اهواز نیز دو زمین به این شهر منتقل شد که یکی از آنها به مردم استان خوزستان اهدا خواهد شد.
غفران هدف نهایی این طرح را گسترش پارافوسبال در کشور و معرفی آن در سطح منطقهای عنوان کرد و افزود: در نظر داریم پس از توسعه این رشته در استانهای مختلف و راهاندازی لیگ داخلی، رقابتهای چهارجانبهای با کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه برگزار کنیم.
مدیرعامل انجمن جانبازان کانادین ایران همچنین از تدارک محتوای آموزشی و تعاملات بینالمللی خبر داد و گفت: تهیه فیلمهای آموزشی، تدوین قوانین و برگزاری جلسات مشترک با کشورهای همسایه در دستور کار است تا این رشته نوآورانه ایرانی در عرصه جهانی معرفی شود.
غفران در پایان با قدردانی از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بهعنوان میزبان و حامی مالی این رقابتها اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، حمایت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نقش مهمی در برگزاری این مسابقات داشت و از همراهی و پشتیبانی این مجموعه صمیمانه تشکر میکنم.