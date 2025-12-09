معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در تماس تلفنی شب گذشته با وزیر امور خارجه ایران، درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در این گفت‌و‌گو، طرفین ضمن قدردانی از تداوم تبادل هیأت‌ها و رایزنی‌های سطح‌بالا در موضوعات مورد علاقه مشترک، بر اهمیت تقویت همکاری‌ها تأکید کردند.

دو وزیر همچنین ابراز امیدواری کردند که در «مجمع بین‌المللی صلح و اعتماد» که اواخر هفته جاری در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار می‌شود، دیدار و گفت‌و‌گو‌های سازنده‌ای داشته باشند.