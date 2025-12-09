به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ناوگان حمل و نقل درون شهری زنجان روز‌های ۱۹ و ۲۰ آذرماه جاری برای بانوان رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ناوگان حمل و نقل درون شهری زنجان روز‌های ۱۹ و ۲۰ آذرماه جاری برای بانوان رایگان است.

حمزه لو پاک روز سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان با اشاره به افتتاح فاز اول پروژه شهیدان کریمی زنجان افزود: بر این اساس و همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) پل انصار المهدی (عج)، تقاطع پیرمحمدی زیر بار ترافیکی خواهند رفت و علاوه بر آن سه روز جشن برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مانور زمستانی توسط شهرداری اظهار داشت: ۱۸۰ دستگاه خودرو در طرح زمستانی به کار گرفته خواهد شد که همکاری مردم نیز اثر گذار است.

حمزه لو پاک به گذر کانال کوی نصر کنار اتوبان ۲۲ بهمن اشاره کرد و افزود: طبق برنامه زمان بندی شده این اقدام در سه فاز انجام می‌شود که فاز اول آن چهار روزه به اتمام می‌رسد.

وی اظهار داشت: فعالیت‌های عمرانی شهرداری زنجان در طول سال به غیر از آسفالت ریزی به دلیل دما و بارش ادامه دارد.

رییس شورای اسلامی شهر زنجان با تأکید بر استمرار کار‌های عمرانی شهرداری در طول سال خاطرنشان کرد: پیاده‌راه طالقانی بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیاده‌روسازی‌های شهری با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از ۴۰ سال، با تصویب شورا خرید کارخانه آسفالت مورد توجه قرار گرفت گفت: دو کارخانه فعلی به دلیل استهلاک ماشین آلات مشکلاتی دارند بنابراین اقدامات لازم برای خرید یک کارخانه آغاز شده است.

حمزه لو پاک افزود: انتظار می‌رود مدت پنج ماه آینده کارخانه خریداری شود و ظرفیت به این لحاظ افزایش یابد و در سال‌های آتی منافع بیشتری نیز برای شهر داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان نیز در ادامه جلسه گفت: استان زنجان پروژه‌های عمرانی شهرداری و بازآفرینی شهری را در بافت فرسوده و بافت تاریخی شهر اجرا کرده است.

مهدی طالب افزود: با توجه به اینکه موضوع عمدتاً مربوط به بافت فرسوده تاریخی است، تخصیص بودجه می‌تواند مدت اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد.

وی اظهار داشت: یکی از منابع مالی که شرکت ملی بازآفرینی باید هزینه کند، ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که در جلسه اخیر با حضور وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره شد.

طالب افزود: از شهردار و نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم برای پیگیری تخصیص این اعتبارات اقدام کنند تا پروژه‌ها با سرعت و کیفیت به پایان برسند.