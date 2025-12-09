به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای مهدی حمیدی در نشست خبری افزود: طبق قانون، ۱۵ درصد از مبلغ به عنوان زیرساخت منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، لحاظ می‌شود.

وی اضافه کرد: در بخش معدن ۱۷ راهبرد برای استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش معدن وجود دارد.



حمیدی با اشاره به اینکه حوزه معدن دارای ۱۷ برنامه راهبردی و ۷۰ کلان برنامه است گفت: همه بخش نامه های مربوط به حوزه معدن با تبعیت از قانون معدن اجرا می شود ضمن اینکه فضا برای فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی وجود دارد.

همچنین محمدرضا کریمی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در این نشست گفت: سهم صادرات معدن و صنایع معدنی کشور در سال جاری افزایش یافت.

وی افزود: در هفت ماه امسال، سهم صادرات معدن و صنایع معدنی از کل صادرات، به ۲۷ درصد رسیده، در حالی که در مدت مشابه پارسال، این سهم ۲۴ درصد بود.