پمپ‌های پرقدرت در نقاط حساس شهر بندر امام خمینی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برای مقابله با آب‌گرفتگی‌ها در آستانه بارش‌های فصلی مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ در پی اعلام هشدار‌های سازمان هواشناسی درباره احتمال وقوع بارش‌های شدید در جنوب استان، مجموعه‌ای از پمپاژ‌های پرقدرت را در نقاط حساس بندر امام خمینی در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف تقویت تاب آوری شهری و پشتیبانی از مدیریت بحران مستقر کرد.

این اداره کل در راستای تقویت تاب‌آوری شهری، پشتیبانی از مدیریت بحران و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، پمپ‌های پرقدرت را در پهنه‌های بحرانی بندر امام خمینی جانمایی و فعال کرد.

این تجهیزات با توان تخلیه سریع حجم‌های بالای روان‌آب، برای کاهش پیامد‌های بارش‌های شدید و افزایش سرعت واکنش میدانی استقرار یافته‌اند.

با این اقدام، و برای پشتیبانی از مدیریت شهری بندرامام خمینی (ره) در شرایط اضطرار، دیزل‌پمپ‌های سیار خودمکش اتوماتیک ۸ و ۶ اینچ با دبی ۶۰۰ و ۳۲۰ مترمکعب بر ساعت همراه با کامل‌ترین مجموعه اتصالات و تجهیزات جانبی به این شهر منتقل شد.

‌این پمپ‌ها ظرفیت تخلیه پساب و جمع‌آوری آب‌های سطحی را در شرایط بحرانی به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهند.

‌

بر اساس این گزارش، استقرار تجهیزات جدید در هماهنگی کامل با شهرداری بندرامام خمینی (ره) و مطابق با تازه‌ترین پیش‌بینی‌های هواشناسی انجام شده تا شبکه دفع آب‌های سطحی و سامانه‌های تخلیه اضطراری، پیش از آغاز موج بارشی، تقویت و آماده‌به‌کار شوند.

‌

اقدام اخیر، بخشی از برنامه‌های مستمر اداره‌کل در راستای تعامل شهر و بندر و ارتقای آمادگی مدیریت شهری در شرایط بحرانی است؛ برنامه‌هایی که به کاهش اختلال در زندگی شهروندان، استمرار خدمات عمومی و ارتقاء رضایتمندی شهروندان کمک می‌کند.

همچنین این اداره کل طی هفته گذشته ۵ دستگاه دیزل ژنراتور پر قدرت با توان ۶۵۰ کیلوولت آمپر را تحویل شهرداری بندرامام خمینی (ره) کرده تا برق پایدار برای شهر در مواقع بحرانی تأمین شود.

این دو اقدام بخشی از برنامه این اداره کل برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان بندرامام خمینی (ره) در حوزه مسئولیت اجتماعی است.

‌

این اداره‌کل اعلام کرد: در صورت تشدید شرایط جوی، پشتیبانی تجهیزاتی، عملیاتی و لجستیکی با حداکثر توان ادامه خواهد یافت و آمادگی کامل برای مدیریت هرگونه وضعیت اضطراری در بندر امام خمینی (ره) و شهر‌های مجاور وجود دارد.