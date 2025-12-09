مصطفی طاهری، نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی، گفت: طرح ملی هوش مصنوعی پس از تصویب همه ۱۴ ماده در مجلس، در تاریخ ۱۲ آذر به شورای نگهبان ارجاع شده است.

مصطفی طاهری، نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره آخرین وضعیت طرح ملی هوش مصنوعی اظهار کرد: پس از تصویب همه ۱۴ ماده این طرح در مجلس، در تاریخ ۱۲ آذر به شورای نگهبان ارجاع شده است. همزمان، هیئت عالی نظارت نیز معمولاً به چنین طرح‌هایی ورود می‌کند تا از مغایرت با سیاست‌های کلی جلوگیری شود. در صورت وجود نکته یا ایراد، طرح به کمیسیون صنایع و معادن بازگردانده خواهد شد و پس از اصلاح، به قانون تبدیل می‌شود.