مدیر منابع آب گرمی و انگوت گفت: امسال با هدف مدیریت بهره‌برداری و مصرف آب و نیز اجرای برنامه‌های طرح احیا و تعادل بخشی هشت حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان گرمی مغان مسدود و پر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل، مدیر منابع آب شهرستان‌های گرمی و انگوت درجلسه شورای حفاظت از منابع، مجاری و سازگاری با کم آبی و کارگروه آب و کشاورزی شهرستان گرمی گفت: در راستای اجرای برنامه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی، با تلاش‌های صورت گرفته تعداد ۸ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده و از حفر ۱۳ حلقه چاه غیرمجاز جلوگیری به عمل آمده که با اقدامات صورت گرفته ۱۲۰ هزار مترمکعب از برداشت آب منابع آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آمده است.

رضا بدرزاده با اشاره به سیاست وزارت نیرو مبنی بر تجهیز کلیه منابع آبی به ابزار‌های اندازه گیری، تصریح کرد: در جریان سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاه‌های آب کشاورزی نصب و منصوبات دو حلقه چاه اصلاح گردیده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری ۳۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌های شهرستان گرمی آزادسازی و رفع تصرف گردیده و ۱۷ کیلومتر از بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها لایروبی شده است.

دبیر شورای حفاظت منابع آب شهرستان‌های گرمی و انگوت در پایان با تاکید بر سند دار شدن کلیه تاسیسات و مجاری آبی، افزود: در جریان سال جاری برای ۲۹۰ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها و تاسیسات آبی شهرستان سند تک برگ اخذ شده است.

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان گرمی در این جلسه ضمن بیان ارزش و اهمیت آب در زندگی روزمره بشری، بر لزوم اشاعه فرهنگ صرفه جویی و استفاده بهینه منابع آب تاکید و خواستار همکاری کلیه اعضای شورای حفاظت منابع آب و ارگان‌های دولتی و گروه‌های مردم نهاد با اداره منابع شهرستان و ادارات متولی آب در زمینه آگاهی بخشی عمومی درباره کم بارشی و ضرورت صرفه جویی در مصارف آب شهری و روستایی شد.