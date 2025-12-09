به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، در دیدار با ریحانه سلامی فرزند شهید سردار حسین سلامی، گفت: شهید سردار سلامی نقش کلیدی در اقتدار جمهوری اسلامی داشتند، ما باید راه امام و شهدا را ادامه دهیم.

آیت الله مصطفی محامی با تجلیل از جایگاه معنوی خانواده شهدا تصریح کرد: فرزند شهید بودن سرمایه‌ای عظیم است و این افتخار نه تنها برای خانواده شما بلکه برای کل کشور محسوب می‌شود و شهید، شفیع والدین است و مقام ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به شأن و منزلت زن در نگاه اسلام، خاطرنشان کرد: در فرهنگ دینی ما، زن می‌تواند هم مادر باشد و هم نقش‌هایی فراتر را ایفا کند؛ همان‌گونه که حضرت فاطمه زهرا (س) "اُم‌ابیها" بودند و این نگاه، نگاهی فراتر از قالب‌های محدود اجتماعی و صرفاً خانوادگی است.

وی با بیان اینکه پیشرفت‌های بانوان ایرانی نتیجه مستقیم انقلاب اسلامی است، گفت: به برکت انقلاب اسلامی و نفس قدسی حضرت امام خمینی (ره)، زنان این سرزمین توانستند با ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا (س) آشنا شوند و از ایشان الگوبرداری کنند و این الگوگیری را امروز در عرصه‌های مختلف، از خانه و خانواده، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، حوزه، دانشگاه و حتی جهاد و دفاع، به‌وضوح شاهد هستیم.

آیت‌الله مصطفی محامی ادامه داد: این دستاورد‌ها نیازمند توسعه و تعمیق است و کار در این حوزه بسیار گسترده، حساس و نیازمند تلاش مستمر است؛ به‌ویژه در شرایطی که هجمه‌های فرهنگی غرب، تبلیغات دشمن و تحریف واقعیت‌ها، اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است.

امام جمعه زاهدان با اشاره به فراملی بودن شخصیت حضرت زهرا (س) تصریح کرد: شخصیت حضرت زهرا (س) اختصاص به یک قوم، مذهب یا حتی یک دین خاص ندارد و قرآن کریم وقتی از الگو سخن می‌گوید، آسیه همسر فرعون و حضرت مریم (س) را به‌عنوان الگوی همه مؤمنان معرفی می‌کند.

آیت الله مصطفی محامی با اشاره به ضرورت شناسایی و حمایت از بانوان مستعد و فرهیخته، تصریح کرد: ظرفیت بانوان در عرصه‌های مختلف بسیار بالاست و لازم است سامانه‌ای برای شناسایی، دسته‌بندی و پشتیبانی از این ظرفیت‌ها ایجاد شود و بسیاری از بانوان فعال، با زحمت و تلاش شخصی به جایگاه‌های مؤثر رسیده‌اند، در حالیکه استعداد‌های بالقوه فراوانی وجود دارد که نیازمند شناسایی و حمایت است.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شناسایی استعداد‌های جوان، گفت: اگر بتوانیم استعداد‌های پنهان را شناسایی و آنها را از قوه به فعل تبدیل کنیم، کاری پیامبرگونه انجام داده‌ایم؛ چرا که طبق فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) یکی از اهداف بعثت انبیا، شکوفاسازی گنجینه‌های عقل و استعداد انسان‌ها بوده است.