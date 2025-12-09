آموزش ۸۰ نفر در حوزه صنایعدستی در دهستان سادات محمودی شهرستان دنا
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا از برگزاری دورههای آموزشی صنایعدستی برای ۸۰ نفر از علاقهمندان در دهستان سادات محمودی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیاکبر پاک سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا گفت: دورههای آموزشی صنایعدستی با هدف توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد فرصتهای اشتغال در حوزه صنایعدستی برگزار شده است.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا افزود: این دورهها شامل آموزش رشتههای مختلف صنایعدستی از جمله گلیمبافی و البسه محلی بوده است.
پاک با اشاره به استقبال خوب شرکتکنندگان، افزود: توسعه آموزش و حمایت از فعالان حوزه صنایعدستی در روستاها مورد تاکید نماینده عالی دولت در شهرستان و از اولویتهای اصلی این اداره است.
او تصریح کرد: تلاش میشود با برگزاری مستمر این دورهها، زمینه تولید و عرضه محصولات بومی منطقه فراهم شود.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا ادامه داد: دهستان سادات محمودی یکی از قطبهای تولید صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد به شمار میرود و نقشی مؤثر در معیشت خانوادهها و حفظ فرهنگ بومی ایفا میکند.