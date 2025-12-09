سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا از برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی برای ۸۰ نفر از علاقه‌مندان در دهستان سادات محمودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی‌اکبر پاک سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا گفت: دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی با هدف توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در حوزه صنایع‌دستی برگزار شده است.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا افزود: این دوره‌ها شامل آموزش رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله گلیم‌بافی و البسه محلی بوده است.

پاک با اشاره به استقبال خوب شرکت‌کنندگان، افزود: توسعه آموزش و حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی در روستا‌ها مورد تاکید نماینده عالی دولت در شهرستان و از اولویت‌های اصلی این اداره است.

او تصریح کرد: تلاش می‌شود با برگزاری مستمر این دوره‌ها، زمینه تولید و عرضه محصولات بومی منطقه فراهم شود.