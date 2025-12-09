به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، برنامه با تجدید میثاق با شهدای گمنام و گفت‌و‌گو‌های صمیمی با دانشجویان آغاز شد و فضایی پرشور از پرسشگری و امید به آینده شکل گرفت.

در این نشست، دانشجویان دغدغه‌ها، مسائل آموزشی، فرهنگی و رفاهی خود را مطرح کردند و مسئولان با پاسخ‌گویی و تبیین، تعامل مستقیم با جوانان را تقویت کردند. این برنامه، نمادی از همصدایی و همکاری میان مدیریت شهرستان و دانشجویان بود.

ساوجبلاغ حدود ۱۰ هزار دانشجو دارد که ده درصد از کل دانشجویان استان البرز در شش واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند و فعالیت آنها نقش مهمی در توسعه علمی و فرهنگی شهرستان دارد.

در پایان مراسم، از ۲۵ دانشجوی برتر در رشته‌های مختلف تقدیر شد.