برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در ساوجبلاغ
مراسم گرامیداشت روز دانشجو در شهرستان ساوجبلاغ با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاههای منطقه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای
مرکز البرز، برنامه با تجدید میثاق با شهدای گمنام و گفتوگوهای صمیمی با دانشجویان آغاز شد و فضایی پرشور از پرسشگری و امید به آینده شکل گرفت.
در این نشست، دانشجویان دغدغهها، مسائل آموزشی، فرهنگی و رفاهی خود را مطرح کردند و مسئولان با پاسخگویی و تبیین، تعامل مستقیم با جوانان را تقویت کردند. این برنامه، نمادی از همصدایی و همکاری میان مدیریت شهرستان و دانشجویان بود.
ساوجبلاغ حدود ۱۰ هزار دانشجو دارد که ده درصد از کل دانشجویان استان البرز در شش واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند و فعالیت آنها نقش مهمی در توسعه علمی و فرهنگی شهرستان دارد.
در پایان مراسم، از ۲۵ دانشجوی برتر در رشتههای مختلف تقدیر شد.