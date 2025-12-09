محدود شدن ۹۰ درصد صادرات ایران به ۱۰ کشور جهان
مدیرکل دفتر برنامهریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ۹۰ درصد صادرات کشور تنها به ۱۰ بازار محدود شده که این تمرکز، خطر و ریسک جدی برای تجارت خارجی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل دفتر برنامهریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران در همایش دیپلماسی اقتصادی و راهبردهای توسعه صادرات لرستان تصریح کرد: بخشی از این وضعیت ناشی از محدودیتهای تحریمی است، اما بخش مهمی نیز به ضعف شناسایی بازارهای جدید و نبود حضور مستمر و هدفمند در کشورها بازمیگردد.
محسن منتظری با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی یکی از ماموریتهای اصلی این سازمان است، اظهار کرد: کشور برای کاهش وابستگی به نفت باید از خام فروشی فاصله بگیرد و به سمت تولید و صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده حرکت کند.
وی افزود: رویکرد تازه سازمان توسعه تجارت بر این موضوع استوار است که تولیدکنندگان از ابتدا محصولات خود را با نگاه صادراتی طراحی و تولید کنند نه اینکه محصول مازاد داخلی را برای بازارهای خارجی عرضه نمایند.
منتظری با اشاره به محدودیت تنوع بازارهای صادراتی ایران گفت: اعزام رایزنان بازرگانی و هیاتهای تخصصی به کشورهای هدف از برنامههای اصلی سازمان توسعه تجارت میباشد تا شناسایی فرصتهای تجاری، ارائه مشاوره به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کمک به انتخاب بهترین روش ورود به بازارهای خارجی از جمله ورود مستقیم، همکاری با شرکتهای مدیریت صادرات یا استفاده از شرکای محلی انجام شود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران نقش رایزنان بازرگانی را در رفع موانع فعالان اقتصادی مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: آنها میتوانند مشکلات مربوط به حملونقل، امور بانکی و ارتباط با نهادهای کشور میزبان را پیگیری کرده و از صادرکنندگان پشتیبانی کنند.
منتظری از تدوین بسته حمایت صادرات و ارزآوری در شورای عالی برنامه هفتم خبر داد و افزود: این بسته اهداف کمی صادرات، الزامات تحقق آنها و برنامههای لازم برای پنج سال آینده را مشخص میکند.
به گفته وی رایزنان بازرگانی نیز پیش از استقرار در کشور هدف موظف هستند نقشه راه خود را تدوین کنند تا فعالیت آنها منطبق بر نیاز واقعی بازار و ظرفیتهای صادراتی ایران باشد.
منتظری با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیتهای استانی به ویژه در لرستان گفت: نمایشگاههای تخصصی نقش مهمی در ایجاد ارتباط تجاری دارند و رایزنان بازرگانی باید هیاتهایی را که حضورشان در این رویدادها موثر است شناسایی و دعوت کنند تا شرکتهای صاحب ظرفیت بتوانند با خریداران واقعی ارتباط برقرار کنند.
وی تأکید کرد: جداسازی نمایشگاههای معتبر و اثربخش از رویدادهای غیرتخصصی، هدایت شرکتهای ایرانی به نمایشگاههای اصلی کشورهای هدف و تسهیل حضور هیاتهای تجاری خارجی در ایران از وظایف مهم رایزنان بازرگانی است که زمینهساز گسترش صادرات پایدار خواهد بود.