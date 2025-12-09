به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس، دو تفاهم‌نامه امضا شد.

هجدهمین کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و بلاروس با حضور وزرای صنایع ایران و بلاروس برگزار و دو تفاهم‌نامه در زمینه تولید دامپتراک‌های سنگین معدنی توسط هپکو امضا شد.

حمایت و تلاش‌های وزرای صنعت دو کشور، زمینه همکاری‌های گسترده‌ای در حوزه وسایل حمل‌ونقل، کشاورزی، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات معدنی، تجهیزات نیروگاهی، انرژی و محصولات کشاورزی فراهم کرده است.