آبشیرینکن رخ سبز گناوه با ظرفیت ۸۰۰ مترمکعب در روز به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این واحد هماکنون روزانه ۸۰۰ مترمکعب آبشیرین تولید میکند که با توجه به فناوری پیشرفته به کار رفته، قابلیت افزایش ظرفیت در سالهای آتی را نیز دارد.
مشایخی ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود ۵۰ نفر را از دیگر دستاوردهای این طرح موفق در سطح شهرستان برشمرد.
وی افزود: این گونه طرحها میتوانند به برطرف شدن ناترازی آبی در سطح استان و منطقه کمک کنند.
مشایخی در ادامه به نحوه توزیع کنونی آب تولیدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آب تولیدی با تانکر توزیع میشود، زیرا زیرساخت اتصال به شبکه اصلی هنوز تکمیل نشده است. اما بر اساس اعلام سرمایهگذار و با توجه به جلسات و تفاهمنامههای در حال تنظیم با اداره آب، پیشبینی میشود در آیندهای نزدیک، این واحد به شبکه اصلی آب شهری متصل شود.