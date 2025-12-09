بخش قابل توجهی از اراضی ملی در چند منطقه طرقبه و شاندیز که به‌طور غیرقانونی فنس‌کشی و تخریب شده بود، با حکم مراجع قضایی به دولت بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سرهنگ مجید علی‌نیا، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی، از خلع‌ید و بازپس‌گیری حدود ۳۸۰۰ مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

به گفته او، این اراضی در محدوده باغو، ویرانی، طرقدر و کوهساران قرار داشته و ارزش آن حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

متصرفان اقدام به فنس‌کشی، تخریب و تسطیح غیرمجاز زمین کرده بودند که با ورود دستگاه قضایی، تصرفات آن‌ها رفع شد.

علی‌نیا بر اهمیت گزارش‌های مردمی در شناسایی تخلفات تأکید کرد و از ادامه گشت‌های مستمر نیروهای حفاظت خبر داد.

شهروندان می‌توانند هرگونه دخالت در اراضی ملی را از طریق شماره‌های اعلام‌شده به یگان حفاظت گزارش دهند.