بخش قابل توجهی از اراضی ملی در چند منطقه طرقبه و شاندیز که بهطور غیرقانونی فنسکشی و تخریب شده بود، با حکم مراجع قضایی به دولت بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سرهنگ مجید علینیا، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی، از خلعید و بازپسگیری حدود ۳۸۰۰ مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.
به گفته او، این اراضی در محدوده باغو، ویرانی، طرقدر و کوهساران قرار داشته و ارزش آن حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
متصرفان اقدام به فنسکشی، تخریب و تسطیح غیرمجاز زمین کرده بودند که با ورود دستگاه قضایی، تصرفات آنها رفع شد.
علینیا بر اهمیت گزارشهای مردمی در شناسایی تخلفات تأکید کرد و از ادامه گشتهای مستمر نیروهای حفاظت خبر داد.
شهروندان میتوانند هرگونه دخالت در اراضی ملی را از طریق شمارههای اعلامشده به یگان حفاظت گزارش دهند.