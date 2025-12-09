مراسم گرامیداشت روز دانشجو به همت بخشداری بفروئیه و همکاری دانشکده علوم قرآنی و دانشگاه فرهنگیان میبد برگزار و در این مراسم از دانشجویان برتر و نخبگان علمی تجلیل شد.

تجلیل از دانشجویان برتر و نخبگان علمی دانشکده علوم قرآنی و دانشگاه فرهنگیان میبد

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مراسم گرامیداشت روز دانشجو در بفروئیه با حضور مسئولان شهرستان، مدیران مراکز علمی، اساتید و دانشجویان برگزار شد. این برنامه با هدف تقدیر از دانشجویان برتر و نخبگان علمی دانشکده علوم قرآنی و دانشگاه فرهنگیان میبد اجرا شد.

سید ابوالفضل بنی فاطمی سرپرست بخشداری بفروئیه، در این مراسم با تبریک روز دانشجو، اهمیت تلاش علمی، تعهد اجتماعی و حضور مؤثر دانشجویان در عرصه‌های فرهنگی و پژوهشی را یادآور شد.

رؤسای دانشکده علوم قرآنی و دانشگاه فرهنگیان نیز ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این دو مرکز آموزش عالی را تشریح کردند.

در جریان این برنامه، از دانشجویان برتر و نخبگان علمی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد و تلاش‌ها و دستاورد‌های آنان مورد قدردانی قرار گرفت.