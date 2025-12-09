رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر با اشاره به الگوی سوم زنان در تعابیر رهبری، گفت: این الگو دارای شخصیتی مستقل است که از نگاه ابزاری غرب و انزوای شرق متمایز است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ریحانه سلامی درنشست خبری بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت: هدف و رویکرد ما در این هفته روایتی از زن ایرانی در جمهوری اسلامی است تا به عنوان راهبرد معرفی شود و لازم است به این موضوع نگاه جامعی داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه در برنامه‌ها تنوع قومی، مذهبی و زبانی باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: فرصت نقش آفرینی در برنامه‌ها باید عادلانه باشد و از ظرفیت بانوان به عنوان صاحبان نقش در برنامه‌ها باید بهره‌مند شویم.

رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت:در تعابیر مقام معظم رهبری، حضرت زهرا به عنوان الگوی سوم زن شناخته می‌شود. زنی که نه زیر مجموعه الگوی غرب است و نه شرق. در الگوی غربی به زن نگاه ابزاری و ابتذال‌گرایانه دارند و در الگوی شرقی نیز زن را منزوی و گوشه‌گیر می‌بینند. اما در الگوی سوم، زن یک شخصیت مستقل دارد.

وی ادامه داد: ۱۲۶ شهیده و ۴۷ کودک شهیدی که امسال در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به شهادت رسیدند، نام و یادشان مایه افتخار ملت بزرگ ایران شد.

این مقام مسئول گفت: امسال شاهد حماسه «ایرانِ همدل» بودیم؛ حرکتی که با مشارکت حمایت‌آفرینان و توسط بانوان، برای یاری‌رسانی به زنان و کودکان مظلوم و بی‌گناه فلسطینی شکل گرفت. این حماسه، سیمای تابناک زن ایرانی را بیش از پیش در جهان نمایان ساخت.

رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر تصریح کرد: برای امسال شعار «بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت، الگوی مقاومت» انتخاب شد. این شعار برگرفته از تربیت و روایات اصیل زن مسلمان ایرانی در منظومه فکری انقلاب اسلامی است.

سلامی ادامه داد: از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، «نجابت» در چند سطح معنا می‌شود: از هویت فردی و اجتماعی زن تا پایبندی او به ارزش‌ها ودر بخش «مقاومت»، با توجه به تأکیدات مکرر رهبر فرزانه انقلاب، مقاومت تنها جنبه نظامی ندارد، نقش زن در عرصه مقاومت نقش فراگیر است.

گفتنی است؛ نشست خبری بزرگداشت مقام زن و روز مادر، صبح امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر، با سخنرانی ریحانه سلامی، رئیس ستاد بزرگداشت این هفته، در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.