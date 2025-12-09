معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از در راه بودن ۲ سامانه بارشی با پیش بینی حدود ۸۰ و ۴۰ میلیمتر باران خبر داد.

معاون فنی اداره کل هواشناسی استان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، از امروز سه‌شنبه ظرفیت بارش‌های رگباری در استان وجود دارد که در مناطق شمال غربی شدیدتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

فرمان فرامین افزود: از فردا چهارشنبه، با نزدیک شدن موج بارشی، باران در همه مناطق استان گسترده می‌شود و روز پنج‌شنبه اوج ناپایداری و بارش‌های نافع و مؤثر را شاهد خواهیم بود که در مناطق کوهستانی شدیدتر است و جنوب غرب استان کمترین سهم بارش را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه روز جمعه از شدت ناپایداری کاسته می‌شود، اما روز شنبه بارش‌ها در مناطق شرقی استان مجدداً بهبود می‌یابد، ادامه داد: روز یکشنبه نیز شاهد پدیده ابرناکی خواهیم بود و موج بارشی دیگری، هرچند با توان کمتر، هفته آینده استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که حتی امکان بارش برف در ارتفاعات وجود دارد.

وی در خصوص دما نیز گفت: دمای صبحگاهی افزایش یافته، اما دمای روزانه با توجه به پدیده ابرناکی کاهشی خواهد بود به‌طوری‌که روز پنجشنبه دمای روزانه نسبت به امروز ۵ تا ۶ درجه کاهش می‌یابد.

معاون فنی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد به پیامد‌های این بارش‌ها اشاره کرد و افزود: کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌ها، بارش‌های نیمه‌سنگین در برخی مناطق به‌ویژه مناطق کوهستانی، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ از جمله پدیده‌های قابل پیش‌بینی در این دوره است.