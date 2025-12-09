استمرار سیاست دریافت هزینه ترانزیت برق می‌تواند بقای بنگاه‌های کوچک و متوسط را به‌طور جدی تهدید کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گفت:

پیرمرادی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های برق و فشار مضاعف بر بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: دریافت مبالغ موسوم به ترانزیت برق خلاف منطق اقتصادی و سیاست‌های حمایتی از تولید محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه هزینه‌های اخیر به سطحی رسیده که ادامه فعالیت واحد‌های کوچک را تهدید می‌کند، افزود: واحد‌های صنعتی توان تحمل این بار مالی جدید را ندارند و لازم است پیش از آسیب جدی به چرخه تولید، تصمیمی فوری اتخاذ شود.