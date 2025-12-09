در آستانه روز مادر، مراسم ویژه‌ای با حضور مسئولان شهرستان خاتم، معلولان و خانواده‌های آنان در اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد و از توان‌یابان موفق تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، مراسم جشن گرامیداشت هفته معلولین و روز مادر در شهرستان خاتم با حضور مسئولان، معلولان و خانواده‌های آنان در اداره بهزیستی برگزار شد. این برنامه به منظور ادای احترام به مقام افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان و تقدیر از توانمندی‌های آنها برگزار شد.

رنجبر رئیس اداره بهزیستی خاتم، با بیان اینکه بسیاری از معلولان شهرستان با طی دوره‌های مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی نقش مؤثری در اقتصاد خانواده دارند، هدف از این مراسم را تجلیل از دستاورد‌های آنان عنوان کرد.

زارع فرماندار شهرستان خاتم، ضمن تبریک هفته معلولان، استعداد‌ها و توانمندی‌های افراد دارای معلولیت را ستود و گفت: اگر بخشی از سلامتی از فردی سلب شود، خداوند استعداد‌های دیگری به او عطا می‌کند که مسیر موفقیت را هموار می‌سازد.

وی همچنین با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، به جایگاه والای بانوان در فرهنگ اسلامی اشاره کرد.

در پایان مراسم، از مددجویان موفق و فعال در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد و برنامه‌هایی همچون اجرای موسیقی محلی شاد و نمایشنامه نیز برای شرکت‌کنندگان اجرا شد.