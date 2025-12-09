به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نشست شورای اداری استان کرمان، شش تفاهم‌نامه‌ همکاری ویژه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و استانداری کرمان با عنوان "پانصد هزار لبخند، پانصد هزار خدمت علوی" منعقد شد.

این تفاهم‌نامه‌ها برای توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی، توسعه و ارتقای سلامت، بهبودعدالت آموزشی، توسعه زیرساخت‌های عمرانی ضروری و پویش‌های مردمی، فرهنگی و حرکت‌های جهادی است.

بر این اساس، تفاهمنامه همکاری ۵ ساله استانداری کرمان و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برای خدمت‌رسانی به گروه‌های هدف با اولویت قشرهای ضعیف و مناطق کمتر ‌برخوردار و روستایی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی، توانمندسازی اقتصادی، اشتغالزایی، ارتقای سلامت، بهبود عدالت آموزش و توسعه زیرساخت‌های عمرانی امضا شد.

مجموع ارزش خدمت و سرمایه‌گذاری این تفاهمنامه ۱۴ هزار میلیارد تومان است که ۵۵۰ هزار نفر از قشرهای ضعیف جامعه را دربرگرفته و توانمند می‌سازد.

تفاهمنامه همکاری بنیاد مستضعفان و استانداری کرمان برای اجرای سند طرح آبادانی و پیشرفت جامع شهرستان ارزوئیه امضا شده است.

موضوع این تفاهمنامه؛ همکاری، هماهنگی، سرمایه‌گذاری و مشارکت در اجرای الگوی آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه شامل بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی شهرستان، جلوگیری از خام‌فروشی محصولات، توسعه بخش خدمات و حمایت مستقیم از اقشار مختلف مستضعف، ارائه خدمات حمایتی اجتماعی در حوزه‌های سلامت، آموزش، درمان، فرهنگی و آموزشی است.

۱۵ هزار نفر خدمات گیرنده این تفاهم‌نامه در ۵ سال با سرمایه‌گذاری ۷.۴ هزار میلیارد تومان است.

تفاهم‌نامه بنیاد علوی و استانداری کرمان نیز در راستای حمایت از اقشار محروم و نیازمند مساعدت در حوزه بهداشت و درمان، مسکن و اشتغالزایی با هدف اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در مناطق محروم و کمتر برخوردار با محوریت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است.

در تفاهمنامه مسئولیت اجتماعی بنیاد علوی، شرکت صنایع مس شهید باهنر و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان نیز رویکرد این تفاهمنامه اتصال زنجیری ارزش با کسب و کارها است و به ارائه آموزش‌های هنری و مهارتی به متقاضیان طرح‌های اشتغالزایی و کارآفرینان در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت و توانمندسازی افراد بومی ساکن شهرستان کرمان در رشته‌های صنایع دستی با تاکید بر تولیدات مسی و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی می‌پردازد.

در ادامه این مراسم، تفاهم‌نامه‌ای میان بنیاد علوی و بانک سینا امضا شد و بر اساس این سند ۱۶.۸ همت حجم کل تفاهم‌نامه که ۵ همت آورده بنیاد علوی، ۱۱.۸ همت آورده بانک سینا، ۱۴.۴ همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی و ارائه ۴۳ هزار فقره تسهیلات درمان و مسکن خواهد بود.

این تفاهم‌نامه یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی برای توسعه اشتغال خرد و حمایت از محرومان محسوب می‌شود.

در این نشست طرح جامع آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه نیز با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، استاندار کرمان، نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در خانه ملت با ۷.۶ همت منابع مشترک بنیاد و استانداری و برای ارائه خدمات به ۲۰ هزار نفر از افراد آسیب‌پذیر شهرستان؛ رونمایی شد.