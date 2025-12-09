پخش زنده
۶ تفاهمنامه همکاری ویژه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و استان کرمان با عنوان "پانصد هزار لبخند، پانصد هزار خدمت علوی" امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نشست شورای اداری استان کرمان، شش تفاهمنامه همکاری ویژه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و استانداری کرمان با عنوان "پانصد هزار لبخند، پانصد هزار خدمت علوی" منعقد شد.
این تفاهمنامهها برای توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی، توسعه و ارتقای سلامت، بهبودعدالت آموزشی، توسعه زیرساختهای عمرانی ضروری و پویشهای مردمی، فرهنگی و حرکتهای جهادی است.
بر این اساس، تفاهمنامه همکاری ۵ ساله استانداری کرمان و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برای خدمترسانی به گروههای هدف با اولویت قشرهای ضعیف و مناطق کمتر برخوردار و روستایی در حوزههای سرمایهگذاری تولیدی، توانمندسازی اقتصادی، اشتغالزایی، ارتقای سلامت، بهبود عدالت آموزش و توسعه زیرساختهای عمرانی امضا شد.
مجموع ارزش خدمت و سرمایهگذاری این تفاهمنامه ۱۴ هزار میلیارد تومان است که ۵۵۰ هزار نفر از قشرهای ضعیف جامعه را دربرگرفته و توانمند میسازد.
تفاهمنامه همکاری بنیاد مستضعفان و استانداری کرمان برای اجرای سند طرح آبادانی و پیشرفت جامع شهرستان ارزوئیه امضا شده است.
موضوع این تفاهمنامه؛ همکاری، هماهنگی، سرمایهگذاری و مشارکت در اجرای الگوی آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه شامل بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی شهرستان، جلوگیری از خامفروشی محصولات، توسعه بخش خدمات و حمایت مستقیم از اقشار مختلف مستضعف، ارائه خدمات حمایتی اجتماعی در حوزههای سلامت، آموزش، درمان، فرهنگی و آموزشی است.
۱۵ هزار نفر خدمات گیرنده این تفاهمنامه در ۵ سال با سرمایهگذاری ۷.۴ هزار میلیارد تومان است.
تفاهمنامه بنیاد علوی و استانداری کرمان نیز در راستای حمایت از اقشار محروم و نیازمند مساعدت در حوزه بهداشت و درمان، مسکن و اشتغالزایی با هدف اجرای مسئولیتهای اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در مناطق محروم و کمتر برخوردار با محوریت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه است.
در تفاهمنامه مسئولیت اجتماعی بنیاد علوی، شرکت صنایع مس شهید باهنر و اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان نیز رویکرد این تفاهمنامه اتصال زنجیری ارزش با کسب و کارها است و به ارائه آموزشهای هنری و مهارتی به متقاضیان طرحهای اشتغالزایی و کارآفرینان در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت و توانمندسازی افراد بومی ساکن شهرستان کرمان در رشتههای صنایع دستی با تاکید بر تولیدات مسی و تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی میپردازد.
در ادامه این مراسم، تفاهمنامهای میان بنیاد علوی و بانک سینا امضا شد و بر اساس این سند ۱۶.۸ همت حجم کل تفاهمنامه که ۵ همت آورده بنیاد علوی، ۱۱.۸ همت آورده بانک سینا، ۱۴.۴ همت تسهیلات قرضالحسنه برای ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی و ارائه ۴۳ هزار فقره تسهیلات درمان و مسکن خواهد بود.
این تفاهمنامه یکی از بزرگترین طرحهای ملی برای توسعه اشتغال خرد و حمایت از محرومان محسوب میشود.
در این نشست طرح جامع آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه نیز با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، استاندار کرمان، نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در خانه ملت با ۷.۶ همت منابع مشترک بنیاد و استانداری و برای ارائه خدمات به ۲۰ هزار نفر از افراد آسیبپذیر شهرستان؛ رونمایی شد.