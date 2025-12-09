پخش زنده
با فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان غربی ۱۱۵/۹ میلیمتربارش در شلماش سردشت ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هواشناسی سردشت از ثبت بارشهای قابلتوجه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد: میزان بارندگی در شلماش ۱۱۵/۹ میلیمتر، در سردشت ۸۳/۸ میلیمتر، در موسالان ۹۱/۴ میلیمتر و در گلکنک ۸۱/۳ میلیمتر ثبت شده است.
سیدمصطفی رحیمی این میزان بارش را از بیشترین مقادیر اخیر عنوان کرد و گفت این شرایط موجب افزایش روانآبها و تغییرات محسوس در وضعیت جوی منطقه شده است.
وی افزود: این بارشها نویدبخش روزهای پربرکتتری برای طبیعت و کشاورزان منطقه است.