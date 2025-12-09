پخش زنده
رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی با توجه به لغزندگی جاده های خوزستان ضروری است.
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: باتوجه به لغزنده بودن راهها در پی نخستین بارندگیها، رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی برای کنترل چالشهای استان در حوزه ترافیکی ضروری است.
سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به آغاز بارندگیها در خوزستان و لغزنده بودن محورها اظهار کرد: با توجه به شروع اولین بارندگی سال در محورهای استان، معمولا پس از نخستین بارندگیها، لغزندگی بیشتر سطح معابر خطرات رانندگی را افزایش میدهد.
وی افزود: وضعیت معابر استان خوزستان مناسب نیست و متاسفانه در سه ماه مرداد، شهریور و مهر، شاهد افزایش شدید تصادف در محورهای خوزستان بودیم.
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: یکی از چالشهای خوزستان این است که تصادفات بومیهای استان بیشتر از میانگین کشوری است. این مساله به دلیل رعایت نکردن کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و بیتوجهی به شرایط معابر است. این مساله، بیشترین تاثیر را در حوادث ترافیکی داشته است.
سرهنگ رحیمی بیان داشت: پیک حوادث رانندگی به ویژه بین ساعات ۱۸ تا ۱ بامداد رخ میدهد؛ در این ساعات که هوا زودتر تاریک میشود، حضور کاربران آسیبپذیر مانند موتورسواران بدون چراغ و کلاه ایمنی و وسایل نقلیه بدون سیستم روشنایی مناسب، افزایش پیدا میکند و در نتیجه خطر تصادفات را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: در این شرایط آب و هوایی توصیه میشود هموطنان، با سرعت مطمئه رانندگی کنند و به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند. همچنین در صورت امکان، سفرهای خود را در طول روز و با روشنایی انجام دهند تا ریسک حوادث کاهش یابد.
رئیس پلیس راه خوزستان در ادامه گفت: همواره نخستین بارندگیها لغزندگی بیشتری در راهها ایجاد میکند و در نتیجه، کنترل وسیله نقلیه برای رانندگان سخت میشود بنابراین باید با حوصله و صبر بیشتری رانندگی کنند.
رحیمی تصریح کرد: امیدواریم با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری همه هماستانیها با پلیس و نیروهای خدمترسان، استان خوزستان که از جمله مناطق پرچالش در حوادث رانندگی است، به استان کمخطر و کمحادثهای تبدیل شود. این هدف، تنها با همراهی و همکاری عمومی محقق خواهد شد.