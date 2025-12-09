به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری همچنین افزود: مقرر شد در زمینه تولید کودهای شیمیایی با توجه به تامین پتاس از بلاروس، با این کشور همکاری مشترک صورت گیرد.

وی تصریح کرد؛ در مراودات مالی هم باید از روشهای متنوع استفاده کرد و با همکاری کشور روسیه میتوانیم این مبادلات را به صورت سه جانبه انجام دهیم.



وزیر صنایع بلاروس که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی کشورش با ایران را برعهده دارد نیز گفتگوها در تهران را سازنده دانست و گفت : مکانیزاسیون کشاورزی می‌تواند یکی از زمینه های مهم در توسعه روابط تجاری دو کشور باشد.

آندری کوزنتسوف ابراز امیدواری کرد؛ با برنامه ریزی های صورت گرفته، سطح روابط دو کشور تا ۲ یا ۳ سال آینده ۱۰ برابر افزایش یابد.