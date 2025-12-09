سومین دوسالانه جایزه ملی غزل «حسین منزوی» در زنجان با دریافت ۴۹۴۷ اثر از ۳۱ استان و ۲۳۶ شهرستان، استقبال گسترده شاعران سراسر کشور را به خود جلب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان دبیر سومین دوسالانه جایزه ملی غزل «حسین منزوی» از دریافت چهار هزار و ۹۴۷ اثر از ۳۱ استان و ۲۳۶ شهرستان کشور به این رویداد ادبی در زنجان خبر داد.

حامدی افزود: استقبال شاعران سراسر کشور از این دوسالانه چشمگیر بوده و بیشترین آثار هم از تهران ارسال شده و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه زنجان در ادبیات امروز ایران است.

وی تأکید کرد: زنجان می‌تواند امروز پایتخت غزل ایران باشد و جایزه ملی غزل یکی از جلوه‌های این موضوع است.

حامدی با بیان اینکه هیات علمی جشنواره متشکل از چهره‌های شناخته‌شده شعر معاصر از جمله غلامرضا طریقی، قربان ولی، دکتر امینی و دیگر استادان است، اظهار کرد: داوران این دوره نیز برای نخستین بار در ترکیب داوری حضور یافته‌اند تا عدالت و تنوع در انتخاب آثار حفظ شود. از جمله داوران می‌توان به دکتر ضیایی، دکتر میرافضلی، دکتر میرزایی، دکتر بدیع و دکتر کاکایی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه داوری‌ها به‌صورت برخط (آنلاین) انجام شده است، گفت: ساعات بررسی، تعداد آثار مشاهده‌شده و روند کار داوران ثبت و نظارت شده است تا شفافیت کامل برقرار باشد.

حامدی گفت: این جشنواره علاوه بر پاسداشت نام و یاد حسین منزوی، شاعر برجسته غزل معاصر، فرصتی برای معرفی استعداد‌های تازه در عرصه شعر فارسی فراهم کرده است.

وی گفت: پس از بررسی دقیق آثار پرشماری که به این رویداد ارسال شد، تعدادی از شاعران در بخش‌های «کتاب ترکی»، «تک‌اثر ترکی»، «ترانه ترکی»، «کتاب فارسی»، «تک‌اثر فارسی» و «ترانه فارسی» به مرحله نهایی راه یافتند.

وی ادامه داد: این انتخاب‌ها برگرفته از آرای هیات گزینش اولیه و با رعایت موازین ادبی و محتوایی جایزه صورت گرفته است.

حامدی با بیان اینکه در بخش «کتاب ترکی»، چهار اثر از شاعران استان‌های زنجان، اردبیل و آذربایجان غربی به مرحله نهایی راه پیدا کردند، گفت: در بخش «ترانه ترکی»، ۱۰ شاعر از استان‌های زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی انتخاب شدند؛ همچنین بخش «تک‌اثر ترکی» با حضور بیست شاعر از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، بیشترین تعداد راه‌یافته در بخش‌های ترکی را به خود اختصاص داده است.

دبیر علمی سومین دوره جایزه ملی غزل ادامه داد: در بخش‌های فارسی‌زبان، در شاخه «کتاب فارسی»، بر اساس آرای داوران، ۱۰ اثر از شاعران استان‌های مرکزی، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان، تهران، فارس و گیلان و در بخش «تک‌اثر فارسی» ۶۹ شاعر از نقاط مختلف کشور، به مرحله نهایی راه یافتند.

وی ادامه داد: شاعرانی از استان‌های اصفهان، زنجان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، سمنان، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، همدان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، قم، آذربایجان غربی، اردبیل، هرمزگان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و قزوین در این فهرست قرار دارند.

حامدی در ادامه به بخش ترانه فارسی اشاره کرد و گفت: در بخش «ترانه فارسی» شاعرانی از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، گیلان، کرمان، کرمانشاه، مرکزی، لرستان، خوزستان، سمنان، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی به بخش نهایی راه یافتند که این حضور رنگین و متنوع، جایگاه قالبِ شورانگیز ترانه را در بین شاعران کشور نشان می‌دهد.

حسین منزوی، غزل سرای برجسته معاصر، در سال ۱۳۲۵ در زنجان متولد شد.

وی از دوره جوانی سرودن شعر را آغاز و در سال ۱۳۴۶ خود را به عنوان شاعر مطرح کرد و غزل‌های او مورد توجه غزلسرایان قرار گرفت.

از منزوی آثار متعددی برجای مانده است که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های «با عشق در حوالی فاجعه»، «از شوکران و شکر»، «با عشق تاب می‌آورم»، «حنجره زخمی تغزل» و گزیده اشعار «از ترمه و تغزل» اشاره کرد.

حسین منزوی در سال ۱۳۸۳ پس از مدت‌ها تحمل رنج بیماری قلبی در بیمارستان شهید رجایی تهران درگذشت.