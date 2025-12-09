فرماندار شهرستان سرعین گفت: بازگشایی و تعریض محور گردشگری آلوارس - میمند موجب رونق گردشگری منطقه و روستاهای حاشیه این مسیر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل باقر باقرزاده، در بازدید از محور گردشگری آلوارس - میمند اظهار داشت: عملیات اجرایی بازگشایی محور قدیمی گردشگری آلوارس - میمند آغاز شده و تأثیری بسزایی در تسهیل عبورومرور خواهد داشت.

وی افزود: جاده آلوارس تنها یک مسیر بین دو شهرستان نیر و سرعین نیست؛ این محور شریان دسترسی گردشگران به ارتفاعات سبلان، پیست اسکی و روستا‌های گردشگرپذیر است.

فرماندار سرعین گفت: سال‌ها بود که بخش‌هایی از این مسیر به دلیل فرسایش و کم‌عرض بودن، ایمنی لازم را نداشت. با شروع عملیات تعریض و بازگشایی، یک تحول جدی در زیرساخت گردشگری منطقه رقم می‌خورد.

وی تصریح کرد: در این پروژه، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، ساماندهی آب‌های سطحی و تعریض کامل بدنه مسیر در دستور کار است. هدف ما ایجاد جاده‌ای استاندارد و مطمئن است تا گردشگران و اهالی منطقه بدون نگرانی تردد کنند.

باقرزاده با اشاره به نقش این محور در رونق اقتصادی منطقه اظهار داشت: وقتی مسیر امن و روان باشد، گردشگری جان می‌گیرد و فرصت‌های جدید برای کسب‌وکار‌های محلی شکل می‌گیرد. این طرح فقط یک پروژه عمرانی نیست؛ یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده گردشگری سبلان است و باعث توسعه و رونق اقتصاد گردشگری و بوم‌گردی در روستا‌ها و در نهایت با افزایش مدت ماندگاری مسافران، سطح درآمد حاصل از صنعت گردشگری شهرستان سرعین افزایش خواهد یافت.