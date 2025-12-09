به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یوسف سروستانی در سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شوشتر که به ریاست معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان و اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: در راستای اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت پسماند طی تعاملات صورت گرفته با آموزش و پرورش شهرستان، آموزش در بیش از ۵۰ مدرسه شهری و روستایی شهرستان انجام شد.

وی افزود: اجرای طرح خوزستان پاکیزه، پاکسازی ورودی‌ها و محور‌های مواصلاتی با همکاری اداره حمل و نقل جاده‌ای، پیگیری همکاری بخشداری‌ها و شهرداری‌های شهر‌های اقماری در انتقال پسماند‌ها به جایگاه دفن، ممنوعیت سوزاندن پسماند‌های کشاورزی، مدیریت پسماند‌های صنعتی و... بخشی از مصوبات کارگروه قبلی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

سروستانی تصریح کرد: نصب دوربین در نقاط حساس تخلیه زباله توسط اداره میراث فرهنگی، راهداری و شهرداری و مدیریت پسماند صنعتی شرکت فورفورال از مهم‌ترین مصوبات این کارگروه بود.